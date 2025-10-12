Эти фрикадельки собирают за столом всю семью — вкуснота под нежным соусом к обеду или ужину

Фрикадельки в сырном соусе представляют собой нежное и сытное блюдо для семейного обеда или ужина. Сочетание куриных фрикаделек и сливочного сырного соуса создает гармоничный вкус. Это блюдо отличается простотой приготовления и подходит для повседневного меню.

Для приготовления потребуется: 400 граммов куриного фарша, 1 яйцо, 20 граммов панировочных сухарей, половина луковицы, 1 зубчик чеснока, соль, перец, паприка, специи для курицы. Для соуса нужно: 250 миллилитров сливок, 150 граммов сыра, 7 помидоров черри, петрушка, соль, перец, карри, паприка. Фарш смешивают с яйцом, сухарями, луком, чесноком и специями. Формируют фрикадельки одинакового размера и отправляют в морозилку на 20 минут.

Охлажденные фрикадельки обжаривают на раскаленной сковороде 3 минуты, постоянно помешивая. Вливают сливки, добавляют тертый сыр, помидоры черри и специи. Тушат под крышкой до готовности фрикаделек и полного расплавления сыра. Готовое блюдо посыпают свежей петрушкой перед подачей. Фрикадельки в сырном соусе прекрасно сочетаются с пастой, рисом или картофельным пюре.

