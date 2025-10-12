Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 16:30

Вы забыли об этом супе с килькой? Мы напомним — готовим необычный шедевр из детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы забыли об этом супе с килькой? Мы напомним — готовим необычный шедевр из детства! Насыщенный вкус томатной кильки, ароматная зажарка и душистые травы создают тот самый эффект «как в детстве». Быстро, бюджетно и по-настоящему сытно — идеальное решение для незапланированного обеда.

Ингредиенты

  • Килька в томатном соусе — 180 г
  • Картофель — 180 г
  • Морковь — 70 г
  • Лук репчатый — 60 г
  • Вода — 2 л
  • Масло растительное — 20 мл
  • Укроп — 7 г
  • Петрушка — 5 г
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец душистый — 3 г
  • Перец черный горошком — 2 г
  • Соль — 3 г
  • Перец черный молотый — 1 г

Приготовление

  1. Картофель нарежьте соломкой и отправьте в кипящую воду вместе с перцем горошком и лавровым листом. Лук и морковь пассеруйте на растительном масле до мягкости и добавьте в кастрюлю.
  2. Через 10 минут положите кильку вместе с томатным соусом и рубленую зелень. Варите до готовности картофеля, в конце посолите и поперчите. Дайте супу настояться под крышкой 10–15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили фрикадельковый суп с овощами. Нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем.

Читайте также
Индийский суп здоровья расам — получается густым и сытным: спасает от простуды и лечит
Общество
Индийский суп здоровья расам — получается густым и сытным: спасает от простуды и лечит
Американская солянка гамбо — сытная и очень вкусная. После этого супчика не захотите другой — гарантирую!
Общество
Американская солянка гамбо — сытная и очень вкусная. После этого супчика не захотите другой — гарантирую!
Готовый суп всегда под рукой — пока остальные стоят у плиты, просто открываю щи в банке: рецепт консервации на зиму
Общество
Готовый суп всегда под рукой — пока остальные стоят у плиты, просто открываю щи в банке: рецепт консервации на зиму
Срок годности домашних заготовок: когда консервы становятся опасными
Общество
Срок годности домашних заготовок: когда консервы становятся опасными
Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем
Общество
Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем
супы
консервы
простой рецепт
экономия
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.