Вы забыли об этом супе с килькой? Мы напомним — готовим необычный шедевр из детства! Насыщенный вкус томатной кильки, ароматная зажарка и душистые травы создают тот самый эффект «как в детстве». Быстро, бюджетно и по-настоящему сытно — идеальное решение для незапланированного обеда.

Ингредиенты

Килька в томатном соусе — 180 г

Картофель — 180 г

Морковь — 70 г

Лук репчатый — 60 г

Вода — 2 л

Масло растительное — 20 мл

Укроп — 7 г

Петрушка — 5 г

Лавровый лист — 3 шт.

Перец душистый — 3 г

Перец черный горошком — 2 г

Соль — 3 г

Перец черный молотый — 1 г

Приготовление

Картофель нарежьте соломкой и отправьте в кипящую воду вместе с перцем горошком и лавровым листом. Лук и морковь пассеруйте на растительном масле до мягкости и добавьте в кастрюлю. Через 10 минут положите кильку вместе с томатным соусом и рубленую зелень. Варите до готовности картофеля, в конце посолите и поперчите. Дайте супу настояться под крышкой 10–15 минут перед подачей.

