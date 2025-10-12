Вы забыли об этом супе с килькой? Мы напомним — готовим необычный шедевр из детства! Насыщенный вкус томатной кильки, ароматная зажарка и душистые травы создают тот самый эффект «как в детстве». Быстро, бюджетно и по-настоящему сытно — идеальное решение для незапланированного обеда.
Ингредиенты
- Килька в томатном соусе — 180 г
- Картофель — 180 г
- Морковь — 70 г
- Лук репчатый — 60 г
- Вода — 2 л
- Масло растительное — 20 мл
- Укроп — 7 г
- Петрушка — 5 г
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец душистый — 3 г
- Перец черный горошком — 2 г
- Соль — 3 г
- Перец черный молотый — 1 г
Приготовление
- Картофель нарежьте соломкой и отправьте в кипящую воду вместе с перцем горошком и лавровым листом. Лук и морковь пассеруйте на растительном масле до мягкости и добавьте в кастрюлю.
- Через 10 минут положите кильку вместе с томатным соусом и рубленую зелень. Варите до готовности картофеля, в конце посолите и поперчите. Дайте супу настояться под крышкой 10–15 минут перед подачей.
Ранее мы готовили фрикадельковый суп с овощами. Нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем.