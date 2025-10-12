Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем

Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем

Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем! Получается по-настоящему сытное, согревающее и очень лёгкое блюдо. Такой супчик — это полноценный обед, который подарит тепло и чувство уюта, не утяжеляя желудок.

Ингредиенты

Морковь — 170 г

Перец сладкий — 150 г

Капуста — 380 г

Лук — 100 г

Сельдерей — 40 г

Чеснок — 2 дольки

Томатная паста — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Вода — 1,2 литра

Для фрикаделек

Куриный фарш — 260 г

Паприка — 1 ч. л.

Кумин — 1/2 ч. л.

Кориандр — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Сначала нарежьте все овощи. Лук, сладкий перец и сельдерей отправьте в кастрюлю и слегка обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок, всё хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще пару минут, чтобы ушла кислинка от пасты. Теперь вливайте воду и варите суп после закипания около 7 минут, пока овощи не станут мягче. Пока суп варится, займитесь фрикадельками: смешайте куриный фарш со всеми специями — паприкой, кумином, кориандром и солью, затем сформируйте небольшие аккуратные шарики. Осторожно опустите фрикадельки в кипящий суп и варите на слабом огне еще 15–20 минут, пока они не приготовятся. Подавайте это чудесное блюдо, добавив в тарелку ложку натурального йогурта или нежирной сметаны для нежной кислинки.

Ранее мы готовили суп с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!