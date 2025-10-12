Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем! Получается по-настоящему сытное, согревающее и очень лёгкое блюдо. Такой супчик — это полноценный обед, который подарит тепло и чувство уюта, не утяжеляя желудок.
Ингредиенты
- Морковь — 170 г
- Перец сладкий — 150 г
- Капуста — 380 г
- Лук — 100 г
- Сельдерей — 40 г
- Чеснок — 2 дольки
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Вода — 1,2 литра
Для фрикаделек
- Куриный фарш — 260 г
- Паприка — 1 ч. л.
- Кумин — 1/2 ч. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Сначала нарежьте все овощи. Лук, сладкий перец и сельдерей отправьте в кастрюлю и слегка обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок, всё хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще пару минут, чтобы ушла кислинка от пасты.
- Теперь вливайте воду и варите суп после закипания около 7 минут, пока овощи не станут мягче. Пока суп варится, займитесь фрикадельками: смешайте куриный фарш со всеми специями — паприкой, кумином, кориандром и солью, затем сформируйте небольшие аккуратные шарики. Осторожно опустите фрикадельки в кипящий суп и варите на слабом огне еще 15–20 минут, пока они не приготовятся. Подавайте это чудесное блюдо, добавив в тарелку ложку натурального йогурта или нежирной сметаны для нежной кислинки.
