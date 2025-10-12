Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:00

Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрикадельковый суп с овощами: нет ничего лучше тарелочки такого осенним днем! Получается по-настоящему сытное, согревающее и очень лёгкое блюдо. Такой супчик — это полноценный обед, который подарит тепло и чувство уюта, не утяжеляя желудок.

Ингредиенты

  • Морковь — 170 г
  • Перец сладкий — 150 г
  • Капуста — 380 г
  • Лук — 100 г
  • Сельдерей — 40 г
  • Чеснок — 2 дольки
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Вода — 1,2 литра

Для фрикаделек

  • Куриный фарш — 260 г
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Кумин — 1/2 ч. л.
  • Кориандр — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Сначала нарежьте все овощи. Лук, сладкий перец и сельдерей отправьте в кастрюлю и слегка обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок, всё хорошо перемешайте и прогрейте вместе еще пару минут, чтобы ушла кислинка от пасты.
  2. Теперь вливайте воду и варите суп после закипания около 7 минут, пока овощи не станут мягче. Пока суп варится, займитесь фрикадельками: смешайте куриный фарш со всеми специями — паприкой, кумином, кориандром и солью, затем сформируйте небольшие аккуратные шарики. Осторожно опустите фрикадельки в кипящий суп и варите на слабом огне еще 15–20 минут, пока они не приготовятся. Подавайте это чудесное блюдо, добавив в тарелку ложку натурального йогурта или нежирной сметаны для нежной кислинки.

Ранее мы готовили суп с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!

супы
фарш
овощи
фрикадельки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
