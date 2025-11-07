Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:32

Борщ в банках: гениальное изобретение для ленивых. Как я обеспечил себя обедом на всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этому рецепту меня научила соседка, которая каждую осень закатывает борщ на всю зиму. Меня поразила эта гениальная идея — иметь под рукой готовый натуральный суп, который нужно просто разогреть. Теперь это мой обязательный осенний ритуал, который зимой экономит мне часы времени и дарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Готовлю я так: сначала отвариваю до мягкости 500 граммов говядины, мясо вынимаю и нарезаю кубиками, а бульон сохраняю. Один килограмм свеклы и 300 граммов моркови натираю на крупной терке, 200 граммов лука мелко режу. Свеклу отдельно тушу с томатной пастой — это главный секрет красивого цвета. В большой кастрюле смешиваю свеклу, нашинкованную капусту, морковь с луком, мясо и специи. Заливаю все бульоном, добавляю соль и немного сахара для баланса, кипячу минут пятнадцать. Горячий борщ сразу раскладываю по стерильным банкам, закатываю крышками и укутываю до полного остывания. Зимой просто вливаю содержимое банки в кастрюлю, разбавляю водой по вкусу и довожу до кипения. Аромат настоящего борща наполняет весь дом за считаные минуты!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

