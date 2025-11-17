Готовлю и суп, и второе в одном казане! Манджа по-болгарски — вкусное сытное блюдо без возни и мороки

Знаете, какие блюда по-настоящему согревают душу? Те, что передаются из поколения в поколение, неся в себе весь колорит своей страны. Болгарский суп манджа — именно такое блюдо. Это густой ароматный овощной суп, где главную партию исполняют баклажаны, а им ассистируют самые простые сезонные овощи. Его вкус — это настоящая симфония средиземноморских трав и специй, которая перенесет вас на солнечные балканские склоны, даже если за окном моросит осенний дождь. Это не просто еда, это кусочек болгарского гостеприимства и уюта в вашей тарелке.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних баклажана, 2 картофелины, морковь, луковица, 2 болгарских перца, 3-4 спелых помидора или банка нарезанных томатов в собственном соку (400 г), 2-3 зубчика чеснока, пучок петрушки, чайная ложка сладкой паприки, щепотка острого красного перца (по желанию), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обжарьте до золотистого цвета. Отдельно обжарьте лук, морковь и болгарский перец. В кастрюлю сложите обжаренные овощи, добавьте нарезанный кубиками картофель, измельченные помидоры без кожицы, паприку, чеснок и залейте водой примерно на 2 пальца выше уровня овощей. Варите около 20–25 минут до мягкости картофеля. В конце добавьте рубленую зелень, можно добавить готовое отварное мясо или курицу, дайте настояться 10 минут — и суп готов! Подавайте его с кусочком свежего хлеба и брынзой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.