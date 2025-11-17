Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:15

Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес. Эта заготовка из баклажанов станет настоящим открытием! Эту закуску можно не закатывать, а приготовить в меньшем количестве и сразу съесть. Нежные ломтики, томленые в пряном маринаде, удивительно напоминают сочный шашлык. Идеальная закуска к картофелю, кашам или просто к свежему хлебу — она напомнит о теплых деньках в любое время года.

Очистите 2 кг баклажанов, нарежьте их крупными дольками и слегка обжарьте с двух сторон до мягкости. 500 г лука нарежьте полукольцами, головку чеснока — тонкими пластинками. В эмалированную кастрюлю укладывайте ингредиенты слоями: баклажаны, лук, чеснок, посыпая каждый слой приправой для шашлыка (2 ч.л.). Для маринада растворите в 150 мл воды 1,5 ст.л. соли и 2 ст.л. сахара, добавьте 80 мл уксуса 9%. Залейте баклажаны маринадом, установите гнет и оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Затем разложите закуску по стерильным банкам, долейте маринад и простерилизуйте 25 минут. Закатайте крышки и укутайте до полного остывания — ваше «шашлычное» лето готово!

Ранее мы готовили грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота.

Проверено редакцией
Читайте также
У хрустящей квашеной капусты есть секрет: приготовьте по этому легкому рецепту и получите обалденно вкусную и полезную закуску
Общество
У хрустящей квашеной капусты есть секрет: приготовьте по этому легкому рецепту и получите обалденно вкусную и полезную закуску
Салат из простых продуктов «Генерал»: интересная закуска на Новый год, на которую не нужно много времени
Общество
Салат из простых продуктов «Генерал»: интересная закуска на Новый год, на которую не нужно много времени
Нарезаю баклажаны слайсами и кладу эту начинку — через 20 минут едим вкуснейшие средиземноморские рулетики
Общество
Нарезаю баклажаны слайсами и кладу эту начинку — через 20 минут едим вкуснейшие средиземноморские рулетики
Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке
Общество
Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке
Готовим на костре: рецепты для настоящих мужчин
Семья и жизнь
Готовим на костре: рецепты для настоящих мужчин
закуска
баклажаны
шашлык
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.