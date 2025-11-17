Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес. Эта заготовка из баклажанов станет настоящим открытием! Эту закуску можно не закатывать, а приготовить в меньшем количестве и сразу съесть. Нежные ломтики, томленые в пряном маринаде, удивительно напоминают сочный шашлык. Идеальная закуска к картофелю, кашам или просто к свежему хлебу — она напомнит о теплых деньках в любое время года.

Очистите 2 кг баклажанов, нарежьте их крупными дольками и слегка обжарьте с двух сторон до мягкости. 500 г лука нарежьте полукольцами, головку чеснока — тонкими пластинками. В эмалированную кастрюлю укладывайте ингредиенты слоями: баклажаны, лук, чеснок, посыпая каждый слой приправой для шашлыка (2 ч.л.). Для маринада растворите в 150 мл воды 1,5 ст.л. соли и 2 ст.л. сахара, добавьте 80 мл уксуса 9%. Залейте баклажаны маринадом, установите гнет и оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Затем разложите закуску по стерильным банкам, долейте маринад и простерилизуйте 25 минут. Закатайте крышки и укутайте до полного остывания — ваше «шашлычное» лето готово!

