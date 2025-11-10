Житель Краснодарского края обнаружил иглу в консервированной фасоли

Житель Краснодарского края обнаружил иглу в банке консервированной фасоли марки «Эко», сообщает Telegram-канал Kub Mash. Проверка показала, что продукция была изготовлена на «Славянском консервном комбинате».

Контролирующие органы провели проверку и выявили нарушения на предприятии. Производителю указали на необходимость усилить контроль качества.

Ранее кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что испорченные консервированные рыба и грибы представляют смертельную опасность для здоровья. Она добавила, что в связи с этим их нужно покупать в проверенных местах.

Старший научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Маркова заявила, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья, рассказала кандидат биологических наук. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, который действует на организм как яд и может привести к летальному исходу.

До этого эксперт Мария Золотарева предупредила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Наиболее эффективными способами обеззараживания мяса, по ее словам, являются варка и жарка.