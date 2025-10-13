Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства Политолог Кошкин не исключил исчезновения Украины как государства по итогам СВО

Перспектива полного исчезновения Украины как государства вполне реальна, заявил «Ридусу» политолог Андрей Кошкин. Он отметил, что этому способствуют безрассудные действия украинских властей и непродуманная стратегия.

ВС РФ по всей линии соприкосновения продвигаются вперед. Это как раз характеризует та истерия в информационном пространстве, которую обеспечивает Запад, и все, что связано с возможной передачей ракет Tomahawk, — все это обусловлено главной проблемой, отступлением ВСУ, — подчеркнул Кошкин.

Он добавил, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается явно не в пользу Украины. По словам политолога, положение страны также ухудшает изменившаяся политика западных держав по отношению к ней.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может обернуться исчезновением Украины как государства. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.