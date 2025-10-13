Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 11:15

Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства

Политолог Кошкин не исключил исчезновения Украины как государства по итогам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Перспектива полного исчезновения Украины как государства вполне реальна, заявил «Ридусу» политолог Андрей Кошкин. Он отметил, что этому способствуют безрассудные действия украинских властей и непродуманная стратегия.

ВС РФ по всей линии соприкосновения продвигаются вперед. Это как раз характеризует та истерия в информационном пространстве, которую обеспечивает Запад, и все, что связано с возможной передачей ракет Tomahawk, — все это обусловлено главной проблемой, отступлением ВСУ, — подчеркнул Кошкин.

Он добавил, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается явно не в пользу Украины. По словам политолога, положение страны также ухудшает изменившаяся политика западных держав по отношению к ней.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может обернуться исчезновением Украины как государства. По его словам, ВС России в ходе выполнения задач спецоперации продвигаются все глубже, вперед.

Украина
СВО
политологи
ВСУ
