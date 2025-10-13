Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 12:49

Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве

Политолог Перенджиев: Каллас может поднять вопрос безопасности наемников ЕС

В рамках своего визита в Киев глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас планирует обсудить вопросы безопасности наемников ЕС, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, это связано с растущими потерями среди наемных войск.

Одной из тем переговоров могут стать военнослужащие стран Евросоюза, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В последнее время все эти наемники несут большие потери, тела отправляют на родину, если вообще там что-то от них остается. Речь может идти о сбережении наемников на линии фронта. Они там как заградотряды, как инструкторы, специалисты, а в последнее время их стали отправлять на передовую. И в связи с этим они стали гибнуть уже непосредственно на линии боевого соприкосновения, — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что Каллас может предложить исключить наемников ЕС из участия в боевых действиях на передовой. По его словам, конфликт ведется до последнего украинца, но не до последнего европейца.

И еще, конечно, Европейский союз хочет понять, насколько Украина может еще держаться. Во-первых, речь идет о предприятиях электроснабжения, энергетика. И я так понимаю, что в Европейском союзе возникает вопрос, каковы дальше перспективы. Ведь Россия не будет жалеть Украину и будет дальше уничтожать их энергетическую структуру, системы военно-промышленного комплекса, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Каллас приехала с официальным визитом в Киев. Она подчеркнула, что будет обсуждать с украинскими властями финансовую и военную помощь от Европы.

