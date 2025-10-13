Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:15

В 90-е этой песни стыдились даже взрослые: а сейчас с улыбкой включают на утренниках, выпускных и даже подпевают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 90-е этой песни стыдились даже взрослые, а сейчас с улыбкой включают на утренниках, выпускных и даже подпевают. «Подсолнухи» Наташи Королёвой не просто звучали из каждого радиоприёмника, но и вызывали бурю эмоций. Лиричная и в то же время невероятно чувственная композиция о любви, которая ушла, но оставила след. Спустя несколько десятилетий она испытывает новый виток популярности. Композиция звучит на детских праздниках, вызывая у старшего поколения ностальгию.

Но не меньше, чем сама песня, в памяти многих остался клип, который в своё время произвёл настоящий фурор. Наташа Королёва появилась в нём в ярком жёлто-чёрном платье с глубоким декольте, сидя на огромном подсолнухе — смелый, театральный образ, ставший одним из самых обсуждаемых в её карьере. Для 90-х он был откровенным, но при этом утончённым — сочетанием женской нежности и уверенной сексуальности.

Эта песня — не просто история любви, а ностальгия по ушедшему лету, по юности, по чувствам, которые невозможно вернуть. Сегодня, спустя десятилетия, «Подсолнухи» слушают уже с улыбкой — как напоминание о времени, когда всё казалось ярче, а эмоции были настоящими.

Интересные факты:

  1. Песня «Подсолнухи» стала одной из самых эмоциональных в репертуаре Наташи Королёвой и закрепила за ней образ утончённой и смелой певицы.
  2. Клип с подсолнухом и знаменитым жёлтым платьем до сих пор считается одним из самых запоминающихся музыкальных видео 90-х.

Вспомним текст вместе:

Былое вернуть невозможно,
Я больше тебя не люблю,
Тогда почему так тревожно
Ночами безлунными сплю?
Мне снится зелёное лето
С прожилками жёлтых цветов,
Где наши погасли рассветы,
Где наша осталась любовь.
Где наши погасли рассветы,
Где наша осталась любовь.

Подсолнухи, осколки солнечного дня,
В подсолнухах любимый обнимал меня.
Растаял сон, в котором были мы одни,
Подсолнухи, мне померещились они.

Ранее мы рассказывали, как живет Наташа Королева. Новое шоу, измены мужей, ссора Порывай и Тарзана.

