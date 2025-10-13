Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для сияния кожи и здоровья

Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для кожи и здоровья! Хрустящие овощи, нежное авокадо и полезные семена льна создают идеальный баланс витаминов и клетчатки. Простое блюдо, которое подарит легкость, сияние кожи и отличное пищеварение.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Яблоко зеленое — 1 шт.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Семена льна — 1 ч. л.

Укроп — 2 веточки

Соль — по вкусу

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с щепоткой соли. Морковь и огурец нарежьте тонкой соломкой, яблоко — небольшими кубиками. Сбрызните яблоко лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте рубленый укроп. Заправьте оливковым маслом, смешанным с мякотью авокадо и оставшимся лимонным соком, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат семенами льна для максимальной пользы.

