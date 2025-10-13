Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для сияния кожи и здоровья

Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для кожи и здоровья! Хрустящие овощи, нежное авокадо и полезные семена льна создают идеальный баланс витаминов и клетчатки. Простое блюдо, которое подарит легкость, сияние кожи и отличное пищеварение.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Яблоко зеленое — 1 шт.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Семена льна — 1 ч. л.
- Укроп — 2 веточки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с щепоткой соли. Морковь и огурец нарежьте тонкой соломкой, яблоко — небольшими кубиками. Сбрызните яблоко лимонным соком, чтобы сохранить цвет.
- Соедините все ингредиенты в миске, добавьте рубленый укроп. Заправьте оливковым маслом, смешанным с мякотью авокадо и оставшимся лимонным соком, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат семенами льна для максимальной пользы.
