13 октября 2025 в 09:15

Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для сияния кожи и здоровья

Салат из капусты с суперской заправкой: эликсир для кожи и здоровья! Хрустящие овощи, нежное авокадо и полезные семена льна создают идеальный баланс витаминов и клетчатки. Простое блюдо, которое подарит легкость, сияние кожи и отличное пищеварение.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Яблоко зеленое — 1 шт.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Семена льна — 1 ч. л.
  • Укроп — 2 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с щепоткой соли. Морковь и огурец нарежьте тонкой соломкой, яблоко — небольшими кубиками. Сбрызните яблоко лимонным соком, чтобы сохранить цвет.
  2. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте рубленый укроп. Заправьте оливковым маслом, смешанным с мякотью авокадо и оставшимся лимонным соком, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат семенами льна для максимальной пользы.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

