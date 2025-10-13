Больше света без ремонта: эти ошибки в расстановке мебели затемняют комнату

Правильное расположение мебели позволяет значительно увеличить количество естественного света в помещении. Небольшие изменения в расстановке предметов интерьера создают ощущение простора и воздушности. Этот подход особенно эффективен в комнатах с недостаточным освещением.

Основной принцип заключается в освобождении пространства вокруг оконных проемов. Высокие предметы мебели следует размещать у стен, противоположных источникам естественного света. Зеркала, расположенные напротив окон, эффективно отражают солнечные лучи по всему помещению. Использование мебели на тонких ножках создает ощущение легкости и не загромождает пространство. Стеклянные и прозрачные поверхности пропускают свет и визуально расширяют комнату. Многофункциональная и трансформируемая мебель позволяет освободить площадь для проникновения света. Отказ от громоздких предметов в центре комнаты открывает световые потоки.

Светлые тона в отделке стен и мебели усиливают эффект освещенности. Продуманная планировка пространства создает комфортную среду с оптимальным светораспределением.

