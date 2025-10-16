Севиль отреагировала на успех Валерии

Певица Севиль Велиева порадовалась за включение композиции коллеги Валерии «Исцелю» в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми», сообщает корреспондент NEWS.ru. Артистка поделилась мнением после пресс-конференции, посвященной 30-летию «Русского радио» и награждению коллектива орденом Почета за вклад в развитие СМИ.

Круто. Это невероятно радостно. <...> В таких случаях хочется только поддерживать, так что я пойду сейчас звонить Валерии и говорить, что она огромный-огромный молодец, — призналась певица.

По словам Севиль, она всегда готова поддержать коллег. И речь не только о певицах: в этом году на «Золотом глобусе» отметили и актеров, в том числе Юру Борисова. Она поблагодарила их за то, что не ограничиваются российским рынком и продолжают двигаться к новым высотам.

Ранее певица Лолита Милявская выразила гордость за свою коллегу Валерию. Она отметила, что само попадание в список номинантов является большим достижением, а победит она или нет — «дело десятое». По ее мнению, Валерия давно заслуживает громких наград.