Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:49

Севиль отреагировала на успех Валерии

Севиль порадовалась за попадание песни Валерии «Исцелю» на «Грэмми»

Севиль Велиева Севиль Велиева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Севиль Велиева порадовалась за включение композиции коллеги Валерии «Исцелю» в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми», сообщает корреспондент NEWS.ru. Артистка поделилась мнением после пресс-конференции, посвященной 30-летию «Русского радио» и награждению коллектива орденом Почета за вклад в развитие СМИ.

Круто. Это невероятно радостно. <...> В таких случаях хочется только поддерживать, так что я пойду сейчас звонить Валерии и говорить, что она огромный-огромный молодец, — призналась певица.

По словам Севиль, она всегда готова поддержать коллег. И речь не только о певицах: в этом году на «Золотом глобусе» отметили и актеров, в том числе Юру Борисова. Она поблагодарила их за то, что не ограничиваются российским рынком и продолжают двигаться к новым высотам.

Ранее певица Лолита Милявская выразила гордость за свою коллегу Валерию. Она отметила, что само попадание в список номинантов является большим достижением, а победит она или нет — «дело десятое». По ее мнению, Валерия давно заслуживает громких наград.

Валерия
награды
музыканты
певицы
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.