Мировые цены на нефть подскочили после слов Трампа об Индии

Мировые цены на нефть продемонстрировали уверенный рост утром в четверг, 16 октября, свидетельствуют данные торгов. Стимулом для повышения котировок стали заявления Дональда Трампа о том, что Индия готова прекратить закупки российской нефти.

По данным на 8:14 МСК, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,84%, достигнув $62,43 за баррель. Ноябрьские контракты на американскую марку WTI показали еще более значительный рост — 0,96%, достигнув отметки в $58,83 за баррель.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой. Позднее представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал уточнил, что при формировании политики импорта энергоносителей страна руководствуется исключительно интересами потребителей.

Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет статус одного из главных производителей нефти в мире. По его словам, Москву не могут сместить с ее позиций даже недобросовестные конкуренты.