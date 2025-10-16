Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:05

Мировые цены на нефть подскочили после слов Трампа об Индии

Цены на нефть выросли после слов Индии об отказе покупать у России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировые цены на нефть продемонстрировали уверенный рост утром в четверг, 16 октября, свидетельствуют данные торгов. Стимулом для повышения котировок стали заявления Дональда Трампа о том, что Индия готова прекратить закупки российской нефти.

По данным на 8:14 МСК, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,84%, достигнув $62,43 за баррель. Ноябрьские контракты на американскую марку WTI показали еще более значительный рост — 0,96%, достигнув отметки в $58,83 за баррель.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой. Позднее представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал уточнил, что при формировании политики импорта энергоносителей страна руководствуется исключительно интересами потребителей.

Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет статус одного из главных производителей нефти в мире. По его словам, Москву не могут сместить с ее позиций даже недобросовестные конкуренты.

нефть
США
Индия
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко связал очереди на заправках с премьером и спикером парламента
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне
Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла
Мировые цены на нефть подскочили после слов Трампа об Индии
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.