16 октября 2025 в 17:04

В Милане экс-бойфренд изрезал телезвезду ножом

Бывший парень нанес итальянской модели Дженини более 20 ударов ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Итальянская модель и телеведущая Памела Дженини пережила нападение бывшего возлюбленного, который нанес ей более 20 ножевых ранений, сообщает Metro. Инцидент произошел на террасе ее дома в Милане после ссоры с экс-партнером Джанлукой Сончино.

Трагедия разыгралась 14 октября в миланском районе Горла. Мужчина воспользовался копией ключа, чтобы попасть в дом Дженини, и попытался уговорить ее возобновить отношения. После отказа он набросился на женщину с ножом.

По словам прокурора Алессии Менегаццо, модель получила многочисленные ранения в области шеи, спины, груди и рук. Когда на место происшествия прибыла полиция, Сончино попытался покончить с собой, нанеся два удара ножом в шею. Медикам удалось спасти его жизнь, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее поножовщина произошла в московском караоке-клубе. Женщина вступила в конфликт с охраной заведения, и ее вывели на улицу. Она вернулась в клуб уже с ножом и ударила им администратора. Мужчину госпитализировали, а москвичку задержала полиция. На нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

