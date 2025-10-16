В Милане экс-бойфренд изрезал телезвезду ножом

Итальянская модель и телеведущая Памела Дженини пережила нападение бывшего возлюбленного, который нанес ей более 20 ножевых ранений, сообщает Metro. Инцидент произошел на террасе ее дома в Милане после ссоры с экс-партнером Джанлукой Сончино.

Трагедия разыгралась 14 октября в миланском районе Горла. Мужчина воспользовался копией ключа, чтобы попасть в дом Дженини, и попытался уговорить ее возобновить отношения. После отказа он набросился на женщину с ножом.

По словам прокурора Алессии Менегаццо, модель получила многочисленные ранения в области шеи, спины, груди и рук. Когда на место происшествия прибыла полиция, Сончино попытался покончить с собой, нанеся два удара ножом в шею. Медикам удалось спасти его жизнь, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

