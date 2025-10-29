Глава РФПИ раскрыл, к чему идет Россия в ситуации с Украиной

Глава РФПИ раскрыл, к чему идет Россия в ситуации с Украиной Дмитриев: Россия идет по пути мирного разрешения кризиса на Украине

Россия движется к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ подчеркнул, что страна выступает как миротворец и стремится к взаимопониманию через инвестиции и кооперацию, предотвращая дальнейшую эскалацию, передает ТАСС.

Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным, — сказал Дмитриев.

Ранее обозреватель Роджер Бойес заявил, что Украина способна утратить возможность противостоять России уже к весне 2026 года при отсутствии масштабной западной поддержки. По его мнению, предоставление такой помощи в текущих условиях представляется маловероятным сценарием.

Кроме того, стало известно, что украинский глава Владимир Зеленский обсуждает возможное место для трехсторонних мирных переговоров с участием России и Соединенных Штатов. Он исключил проведение встречи на территории РФ и Белоруссии, выразив готовность выбрать любую другую страну при условии достижения конкретных договоренностей.