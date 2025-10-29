«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах Подруга умершего от рака Попова заявила, что перед смертью он был в сознании

Подруга умершего от рака актера сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова артистка Наталья Громова рассказала NEWS.ru, что он находился в сознании перед смертью. Поэтому родные и друзья актера были убеждены в улучшении его состояния, добавила она.

Рома открывал глаза, брал за руку жену. <…> Мы уже были уверены, что его надо будет из больницы забирать домой. А потом позвонила его мама и сказала, что Ромы больше нет, — со слезами рассказала Наталья.

Она предположила, что перенесенная артистом химиотерапия привела к общему ослаблению организма. Наркоз, который ввели перед необходимой операцией, в конечном счете привел к остановке сердца, выразила мнение собеседница.

Проявились в острой форме, как нам позже объяснили, проблемы с желудком и кишечником. Врачи предполагали, что это было последствием перенесенной химиотерапии. Его положили на ИВЛ, почему — не знаю. Когда аппарат пытались убрать или снять, он начинал учащенно дышать, — пояснила Громова, ссылаясь на слова матери Попова, с которой она на связи.

Ранее стало известно, что актер и юморист Роман Попов скончался на 41-м году жизни. Он несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Работавший с Поповым режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов рассказал, что, несмотря на всенародную известность, Роман никогда не страдал звездной болезнью. Артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.