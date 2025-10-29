Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте!

Возьмите 3 крупные красные луковицы, нарежьте их лепестками и начинайте томить на смеси сливочного и оливкового масла на самом медленном огне. Через 10 минут добавьте столовую ложку брусничного джема — он поможет луку карамелизоваться и придаст рубиновый оттенок. Тем временем 2 куриных бедра и 150 г сырокопченой грудинки нарежьте крупным кубиком. Обжарьте мясо до корочки на отдельной сковороде, затем соедините с луковой массой, влейте 100 мл жирных сливок и потушите пять минут. Завершите начинку горстью свежей или замороженной брусники. Для теста замесите пластичное тесто из 200 мл ряженки, одного яйца, чайной ложки соли, столовой ложки сахара и смеси 200 г пшеничной и 100 г рисовой муки с разрыхлителем. Тесто будет мягким и шелковистым. Раскатайте две трети теста, выложите в форму с высокими бортами, наполните ароматной начинкой и накройте решеткой из оставшихся полосок. Смажьте заварным кремом из желтка и ложки сливок — это даст глянцевую хрустящую корочку. Выпекайте при 190 градусах 40 минут.

Ранее мы писали про советские десерты, которые получаются у всех