Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:47

Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте!

Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте! Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите 3 крупные красные луковицы, нарежьте их лепестками и начинайте томить на смеси сливочного и оливкового масла на самом медленном огне. Через 10 минут добавьте столовую ложку брусничного джема — он поможет луку карамелизоваться и придаст рубиновый оттенок. Тем временем 2 куриных бедра и 150 г сырокопченой грудинки нарежьте крупным кубиком. Обжарьте мясо до корочки на отдельной сковороде, затем соедините с луковой массой, влейте 100 мл жирных сливок и потушите пять минут. Завершите начинку горстью свежей или замороженной брусники. Для теста замесите пластичное тесто из 200 мл ряженки, одного яйца, чайной ложки соли, столовой ложки сахара и смеси 200 г пшеничной и 100 г рисовой муки с разрыхлителем. Тесто будет мягким и шелковистым. Раскатайте две трети теста, выложите в форму с высокими бортами, наполните ароматной начинкой и накройте решеткой из оставшихся полосок. Смажьте заварным кремом из желтка и ложки сливок — это даст глянцевую хрустящую корочку. Выпекайте при 190 градусах 40 минут.

Ранее мы писали про советские десерты, которые получаются у всех

Читайте также
Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога
Семья и жизнь
Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
Общество
Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами
Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш
Общество
Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш
Беру тыкву и превращаю в сочные тефтельки — простой рецепт для особого случая: готовим за 40 минут
Общество
Беру тыкву и превращаю в сочные тефтельки — простой рецепт для особого случая: готовим за 40 минут
К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество
К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
пироги
мясо
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Главные достопримечательности Кисловодска: куда сходить и что посмотреть
«Без шума и пыли»: в России высказались о запуске «убийцы» SWIFT
Россиянина отправили за решетку за поджог здания облправительства
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.