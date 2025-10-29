Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:39

«Это все туфта»: Прилепин рассказал, как найти время на чтение книг

Прилепин заявил об отказе от просмотра телевизора ради литературы

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин признался, что отказался от просмотра телевизора, отдав предпочтение литературе, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что не тратит силы и время на другие бесполезные, по его мнению, занятия. Признание прозвучало в рамках творческой встречи Прилепина с читателями его книг в Национальном центре «Россия» в Москве.

Я не смотрю телевизор вообще. У меня нет депрессии, я не пью, я не курю, то есть я лишил себя каких-то пороков. И у меня осталось очень много времени в том числе для чтения книг, — заявил писатель.

Он выразил мнение, что люди лукавят, когда жалуются на отсутствие свободного времени для чтения. Если есть желание почитать, то время всегда можно найти, полагает писатель.

Читать полчаса с утра и полчаса вечером любой человек может себе позволить. «Я не читаю, потому что я очень занят» — это туфта. Люди смотрят сериалы по 800 серий, есть на это время. А на прочтение стихотворения Блока на ночь у них нет времени? Это неправда, давайте не будем себя обманывать, — резюмировал Прилепин. ‎

Ранее Прилепин заявил, что назначение Эдуарда Боякова худруком Театра на Малой Ордынке является правильным решением, так как он настоящий профессионал своего дела. Писатель пожелал своему коллеге очередных успехов на новом поприще.

Сам Бояков заявил, что в должности художественного руководителя МХАТа вместе с командой строил национальный русский театр. Однако не успел осуществить все задуманное из-за увольнения в 2021 году.

