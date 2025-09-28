«Слабое звено», развод, слова об СВО, новое шоу: как живет Мария Киселева

Ведущей культовой телепрограммы «Слабое звено», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Киселевой исполнился 51 год. Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных результатов добилась Киселева

Мария родилась в Куйбышеве (ныне — Самара) в семье военного. Спустя два года ее отца перевели в Ленинград, в 1980-м семья обосновалась в Москве. Мама приняла решение отдать Марию вместе с ее старшим братом Владимиром в бассейн.

Киселева с детства боялась воды, но ее заинтересовало синхронное плавание. Поначалу никто в семье будущей спортсменки не задумывался о том, что ее ждут большие успехи. Главной целью было побороть страх воды у Марии и научить девочку плавать. Первыми тренерами Киселевой стали Наталья Кириакиди и Марина Дмитриева. Наставники раскрыли потенциал Марии и после первых успехов на детских соревнованиях она с головой погрузилась в тренировки. Затем тренером спортсменки стала Татьяна Хейцер. Еще в школе Мария получила звание мастера спорта.

В 1992 году у Киселевой появился новый тренер — Татьяна Данченко. Вскоре она попала в сборную России и в 1995-м в паре с Еленой Азаровой стала чемпионкой Европы в дуэте, а также заняла первое место в групповых упражнениях. Спустя год Киселева выступила на Олимпиаде-1996 в Атланте, где в синхронном плавании была единственная дисциплина — группа. Сборная России на турнире остановилась в шаге от пьедестала.

В новый олимпийский цикл Киселева вошла с новой партнершей — Марией Брусникиной. Дуэт начал выигрывать все, что можно — россиянки были первыми на чемпионатах Европы 1997 и 1999 годов, взяли золото мирового первенства в 1998-м.

Мария Киселева и Ольга Брусникина, 2000 год Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

К Олимпиаде–2000, в программу которой включили синхронное плавание в дуэтах, Киселева и Брусникина подходили в статусе главных фаворитов. На Играх в Сиднее им не было равных. Помимо золота в дуэте, они также помогли сборной России стать первыми в группе. С того момента российские синхронистки никому не отдавали золотых медалей на Олимпиадах до Игр–2024 в Париже, на которые представительницы этого вида спорта из РФ не были допущены.

Спустя четыре года после сиднейского триумфа Киселева завоевала еще одно золото на Олимпиаде-2004 в Афинах, после чего приняла решение завершить карьеру. Киселева является заслуженным мастером спорта России.

Как Киселева стала известной телеведущей

Киселева окончила факультет журналистики МГУ. В 2001-м ее пригласили в спортивную редакцию телеканала «НТВ-Плюс», где она дебютировала в роли корреспондента. В том же году Киселева стала ведущей новой телепередачи «Слабое звено», которая шла на Первом канале.

Шоу имело высокие рейтинги, а Киселева быстро стала суперзвездой. Зрители влюбились в ее жесткую манеру общения с игроками, а фраза телеведущей: «Вы самое слабое звено, прощайте» — стала крылатой. По итогам 2001 года Киселева была удостоена званий «Самая стильная ведущая» и «Дебют года».

«Слабое звено» выходило на Первом канале до 2005-го. Спустя 15 лет передачу с Киселевой в роли ведущей возродили на телеканале «МИР», однако в начале 2023-го она окончательно закрылась. Затем олимпийская чемпионка несколько месяцев вела на телеканале СТС игру «На выход», проводимую по схожим правилам, но проект долго не просуществовал.

«До сих пор слышу о себе: смотри, „Слабое звено“. У людей в памяти остались эта программа и образ телеведущей. Значит, хорошо сделала свою работу», — рассказывала Киселева в интервью «Бизнес Online».

Телепередача «Слабое звено». 2002 год Фото: Антон Кавашкин/ИТАР-ТАСС

Олимпийская чемпионка вела отдельные выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» и «Поле чудес», была участницей «Звезд на льду», вела проект «Вместе с дельфинами», а также работала комментатором. В послужном списке Киселевой есть несколько работ в кино. В 2003-м она сыграла роль Варвары Иволгиной в телесериале Владимира Бортко «Идиот», а спустя два года появилась в эпизодической роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор». Она также появлялась на экране в боевике «Параграф 78» и выступила в роли камео в спортивной драме «На острие».

Что известно о личной жизни Киселевой

С мужем Владимиром Кирсановым, мастером спорта международного класса по плаванию, Мария познакомилась во время учебы в МГУ. Они поженились летом 2001. У Владимира и Марии родились две дочери: в 2005-м на свет появилась Дарья, а спустя пять лет — Александра.

В 2012 году семья распалась. Развод супруги никак не комментировали, о новых отношениях Киселевой ничего не известно. В марте олимпийская чемпионка вместе с младшей дочерью появилась на премьере фильма «Роднина». Александра с детства занимается фигурным катанием. Она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, сейчас ее наставником является Кирилл Нисунов.

Старшая дочь Дарья окончила гимназию им. Примакова с золотой медалью. Обучение там ведется на русском и английском языках, а родители платят в год около 900 тыс. руб. В 2024-м сообщалось, что Дарья пробует себя в качестве продюсера информационных продуктов.

Что Киселева говорила об СВО

На президентских выборах 2012 и 2018 годов Киселева выступала доверенным лицом Владимира Путина, в 2024-м вошла в «Команду Путина».

«Я два срока подряд была доверенным лицом президента. Моя позиция не поменялась, а только укрепилась. Путин — тот человек, за которым идут люди. Наш президент — человек, которому доверяют. Его слова соответствуют делу после сказанного. Конечно, я поддерживаю Путина», — говорила Киселева в интервью «Матч ТВ».

Мария Киселева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году Мария стала депутатом Мосгордумы. Она избиралась от партии «Единая Россия». В начале сентября 2024-го бывшую синхронистку переизбрали в Мосгордуму. Также олимпийская чемпионка является директором спортивной школы «Центр по синхронному плаванию М. Киселевой», президентом Федерации синхронного плавания Москвы и руководителем Русского театра на воде.

Олимпийская чемпионка поддерживает СВО на Украине. В качестве депутата Мосгордумы она проводит разные мероприятия, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей. Мария также посещала Мариуполь, где общалась с юными атлетами и оценивала качество спортивной инфраструктуры, строящейся в городе.

«Чем закончится СВО, мы все знаем. Победой. Когда закончится? Я думаю, мы все хотим узнать эту дату», — говорила олимпийская чемпионка.

В мае 2024 года состоялась премьера YouTube-шоу «Футбольный IQ» с Киселевой в качестве ведущей. Программа является аналогом «Слабого звена». 24 июня 2024 года Киселева была включена в санкционный список Евросоюза за поддержку действий и политики, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества», — заявила Киселева.

Как Киселева оценила успех синхрониста Мальцева на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште россиянин Александр Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали. Киселева в разговоре с NEWS.ru назвала его выступление блестящим.

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Поздравляю Сашу и весь тренерский штаб! Настоящий лидер мирового синхронного плавания! Лучший и по технике, и по исполнению, и по представлению программы и образа. Для кого-то мужское синхронное плавание остается малоизвестным или спорным, но как раз именно Александр показывает, каким мощным и интересным оно может быть», — сказала Киселева.

