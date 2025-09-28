Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 сентября 2025 года

Какие праздники отмечают 28 сентября? Что происходило в этот день много лет и веков назад? Что за личности родились и умерли сегодня? Об этом вы узнаете в материале NEWS.ru!

Памятные даты и исторические события 28 сентября

Какой сегодня день в России? День генерального директора — профессиональный праздник руководителей компаний, учредителей и ведущих менеджеров. Сегодня коллеги, партнеры и сотрудники поздравляют руководителей. Традиционно праздник служит поводом для деловых встреч, мастер-классов и корпоративных мероприятий, где можно обменяться опытом и найти новые идеи для роста.

28 сентября 2025 года Россия в 21-й раз отмечает День работника атомной промышленности. В этот день 43 года назад после получения разведкой информации о работах над ядерным оружием в США Сталин подписал документ об организации работ по советской атомной программе. В конце сентября в стране положили начало практических работ по созданию атомной бомбы. С тех пор отрасль прошла путь от создания ядерного щита до мирового лидера в применении мирного атома. Сегодня Росатом — это не только АЭС в России и за рубежом, но и ядерная медицина, уникальные научные разработки и арктические проекты.

Необычные праздники и интересные факты

Сегодняшний день во всем мире посвящен борьбе с бешенством. Эта дата призвана напомнить о заболевании, которое остается на 100% летальным при отсутствии своевременной помощи. Инициатива поддерживается ВОЗ и привлекает внимание не только медиков, но и широкой публики.

Почему этот необычный праздник важен? Ежегодно в стране регистрируются тысячи обращений по поводу укусов животных, а вакцинация домашних питомцев и контроль за бродячими животными остаются критически важными мерами. Праздник служит напоминанием: бешенство неизлечимо, но даже если вы заразились — летальный исход можно предотвратить, если вовремя обратиться к медикам. Ответственность владельцев животных и грамотные действия людей после укусов спасают жизни.

Что отмечают сегодня в мире? 28 сентября является Днем глухих. Активисты призывают не просто выразить поддержку людям с нарушением слуха, но и напоминают об инклюзии — активном вовлечении в жизнь общества всех людей, включая тех, кто имеет физические, ментальные или социальные особенности. Этот день — напоминание, что мир становится богаче, когда в нем есть место для каждого. Как говорил глухой музыкант Эвелин Гленни: «Слушать — это не только ушами. Можно слушать сердцем».

Церковные и религиозные праздники сегодня

Праздненство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечается верующими людьми 28 сентября.

Именины и дни ангела 28 сентября

Сегодня именины празднуют Акакий, Людмила, Максим, Никита, Федот и другие православные святые, а также католические святые Вацлав и Мария.

Этот день в истории: что произошло 28 сентября?

Ровно 120 лет назад, 28 сентября 1904 года, в театральном зале петербургского «Пассажа» состоялось событие, изменившее культурный ландшафт Серебряного века. Премьерой драмы «Уриэль Акоста» открылся Драматический театр Веры Комиссаржевской. Для знаменитой актрисы это был не просто новый проект — манифест свободы и смелых художественных поисков. Это был вызов эпохе. Комиссаржевская, уставшая от канонов императорских сцен, создала площадку для продвижения новых идей — от символизма до социальных тем.

Что случилось сегодня? В этот день 1989 года будущий президент РФ Борис Ельцин упал с моста на даче в подмосковном Успенском. По официальной версии, он, гуляя один, оступился и упал с 5-метрового моста в Москву-реку. Случай сразу же вызвал подозрения, и появились альтернативные версии о преднамеренном покушении. Ельцин получил серьезные травмы: сотрясение мозга, разрыв мышц плеча и реберный хондрит, что надолго вывело его из публичной политики. Тайна этого падения так и осталась нераскрытой, став частью политического мифа о первом президенте России.

Кто умер и родился 28 сентября

28 сентября в 1803 году родился французский писатель, историк и переводчик Проспер Мериме, один из первых мастеров новеллы во Франции. Он известен как автор «Кармен» и популяризатор русской литературы в Европе, переводчик произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя.

В этот день в 1934 году на свет появилась актриса, ставшая секс-символом и иконой стиля 1950–60-х годов — Брижит Бардо. О француженке узнал весь мир благодаря роли в скандальной драме «И Бог создал женщину». Она также известна тем, что создала благотворительный фонд по борьбе за права животных.

28 сентября 1956 года ушел из жизни Уильям Боинг — американский предприниматель, основавший компанию, которая выросла из скромной верфи для гидросамолетов в гиганта авиационной промышленности. Его наследие — это не только легендарные модели вроде Boeing 747. С ним авиация перестала быть рискованным экспериментом — самолеты стали безопасным и массовым видом транспорта.

В конце сентября 1966 года не стало французского писателя Андре Бретона. С ним бунт против логики преобразовался в художественную революцию. В 1924 году автор опубликовал «Манифест сюрреализма», провозгласивший культ подсознания, снов и автоматического письма. Наиболее популярные романы Бретона — «Надя» и «Безумная любовь».