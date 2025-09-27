Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 23:40

Лавров превратил просьбу журналиста в урок международного этикета

Лавров отказал в просьбе перейти на английский во время пресс-конференции в ООН

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, отказал британскому журналисту Sky News в просьбе изложить свою позицию на английском языке, передает ТАСС. Дипломат указал на статус русского языка как одного из официальных языков ООН.

Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать, — заявил Лавров.

Ранее в Госдуму РФ поступило предложение для борьбы с англицизмами и защиты русского языка выделять дополнительные средства из бюджета. Как заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, запреты ничего не дадут, поэтому необходимо вкладывать деньги в развитие отечественной культуры и поддержку языка.

До этого Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

журналисты
русский язык
Сергей Лавров
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.