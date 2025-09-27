Лавров превратил просьбу журналиста в урок международного этикета Лавров отказал в просьбе перейти на английский во время пресс-конференции в ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, отказал британскому журналисту Sky News в просьбе изложить свою позицию на английском языке, передает ТАСС. Дипломат указал на статус русского языка как одного из официальных языков ООН.

Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать, — заявил Лавров.

Ранее в Госдуму РФ поступило предложение для борьбы с англицизмами и защиты русского языка выделять дополнительные средства из бюджета. Как заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, запреты ничего не дадут, поэтому необходимо вкладывать деньги в развитие отечественной культуры и поддержку языка.

До этого Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.