26 сентября 2025 в 15:58

Baza: вуз в Бурятии подделывал мигрантам сертификаты о знании русского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что полиция начала проверку в Восточно-Сибирском госуниверситете в Бурятии, его сотрудников подозревают в выдаче иностранцам поддельных сертификатов о знании русского языка. По данным канала, правоохранители нашли сертификаты вуза у двух граждан Узбекистана, слабо владеющих русским языком, после чего заинтересовались уже деятельностью университета.

Как пишет Baza, аналогичная ситуация наблюдается в Иркутске, где мигранты также предъявляют проверяющим органам сертификаты знания русского, но на деле не могут изъясняться на нем. В июле такие же документы получили 70 граждан Китая. Тогда, уточняет Telegram-канал, ректор учебного заведения Игорь Сизов обошелся всего лишь предписанием «исправиться».

По данным канала, за 2025 год тестирование по русскому языку в ВСГУТУ прошли почти 5,5 тыс. иностранцев. Соответствующие сертификаты получили почти четыре тысячи человек.

Ранее стало известно, что власти РФ решили по-новому тестировать детей мигрантов на знание русского языка. Чиновники решили доработать экзаменационные материалы и сам порядок тестирования.

русский язык
Бурятия
иностранцы
мигранты
