25 сентября 2025 в 14:49

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Бурятии сняли с поезда по дороге на работу и доставили в пункт сбора военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении части, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Этот случай был рассмотрен на личном приеме омбудсмена, которому поступило обращение матери мужчины, не согласной с уголовным преследованием ее сына.

Установлено, что мужчина проходил службу с июня 2020 по сентябрь 2022 года в звании рядового, выполняя обязанности водителя-гранатометчика. В июле 2022 года он был досрочно уволен из армии приказом командира, однако последующим приказом в апреле 2023 года его увольнение было отменено и статус военнослужащего восстановлен. В июне 2024 года в ходе проверки личного состава он был признан отсутствующим и причислен к самовольно оставившим часть. В октябре 2024 года в отношении него возбудили уголовное дело.

По инициативе уполномоченного начаты проверки и направлены запросы в военное следственное управление и прокуратуру Восточного военного округа. Согласно закону, датой окончания службы является исключение из списков части, и оснований для отмены приказа об увольнении не было. Военный прокурор гарнизона внес протест на приказ командира части.

Для корректировки учетных данных и возврата излишне выплаченных средств командиру войсковой части было направлено представление об устранении нарушений. В итоге права экс-военного восстановлены, а уголовное производство прекращено.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что добровольческий ресурс позволяет ВС России комплектовать все воинские соединения. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал тот факт, что в России не объявлялась вторая волна частичной мобилизации.

