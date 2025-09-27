Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:06

Базовая дрессировка для ленивых: этих команд хватит, чтобы воспитать послушную собаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Базовое обучение командам является необходимым для обеспечения безопасности и комфортного сосуществования с собакой в городских условиях. Правильно воспитанный питомец лучше социализирован и вызывает меньше проблем в повседневной жизни. Знание основных команд укрепляет взаимопонимание между хозяином и животным и предотвращает потенциально опасные ситуации.

Первой и самой важной командой является «Ко мне!», которая обеспечивает контроль над собакой в любой ситуации. Вторая команда — «Рядом!», позволяющая комфортно выгуливать питомца без поводка. Третья — «Сидеть!», являющаяся основной для многих последующих команд. Четвертая — «Лежать!», полезная в ситуациях, когда требуется, чтобы собака оставалась на месте. Пятая — «Место!», определяющая личное пространство питомца в доме. Шестая — «Фу!» или «Нельзя!», критически важная для предотвращения подбора опасных предметов на улице. Седьмая — «Дай!», помогающая забрать подобранные предметы. Восьмая — «Ждать!», развивающая выдержку и терпение. Девятая — «Гуляй!», разрешающая свободное движение после выполнения команд. Десятая — «Апорт!», полезная для физической активности и игр. Обучение следует проводить через положительное подкрепление, используя лакомства и похвалу.

Ранее также сообщалось о породах, которые плохо поддаются дрессировке. Эти собаки умны, но независимы. Могут специально игнорировать команды, если не видят в них смысла.

собаки
животные
питомцы
воспитание
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.