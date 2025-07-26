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26 июля 2025 в 04:14

Медведев проиграл французу и не вышел в полуфинал теннисного турнира

Медведев уступил Муте и не вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне. В четвертьфинале он уступил французу Корентену Муте со счетом 1:6, 6:4, 6:4.

Медведев, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге и посеянный под восьмым номером, провёл на корте 2 часа 25 минут. Во втором сете спортсмен взял тайм-аут из-за сильной жары — температура воздуха достигала +35 градусов. Кроме того, поединок был прерван на час из-за грозы.

В полуфинале Муте, занимающий 59-е место в рейтинге, сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минауром (13) и американцем Брендоном Накасимой (32).

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона. Итальянец выиграл матч со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом турнира в Лондоне. Финал продолжался три часа и четыре минуты.

До этого российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс стали победительницами Уимблдона-2025 в женском парном разряде. В финальном матче они одержали победу над тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийской спортсменкой Еленой Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Даниил Медведев
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