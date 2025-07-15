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15 июля 2025 в 11:57

Россиянам указали, как правильно вернуться к работе после выгорания

Директор Роскачества Ганькина назвала ошибкой быстрое возвращение к работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возвращение к работе после выгорания должно происходить постепенно, чтобы избежать нового истощения, рассказала Lenta.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она подчеркнула, что спешка в возвращении к обязанностям может привести к ухудшению состояния.

Возвращение к работе после выгорания — это не про в омут с головой, а про постепенный процесс, — отметила Ганькина.

Специалист объяснила, что многие, почувствовав улучшение, стремятся быстро наверстать упущенное, что может негативно сказаться на восстановлении. Она рекомендовала в первое время договариваться о гибком рабочем дне и перераспределении задач с коллегами. Также Ганькина посоветовала находить источники энергии в занятиях, не связанных с работой. Если сложно адаптироваться, стоит обсудить ситуацию с руководителем или HR-специалистом, так как поддержка команды может оказать значительное влияние на процесс восстановления.

Ранее психолог Елена Голубович-Красавцева посоветовала на работе перестать тратить силы на выполнение чужих требований, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. По ее словам, многие люди путают постоянную занятость с продуктивностью.

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