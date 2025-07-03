Работникам дали ценный совет для продуктивности Эксперт МНИИПУ Донская посоветовала россиянам спать после обеда на работе

Россиянам рекомендуется делать перерыв в работе и выделять время на послеобеденный сон, заявила в беседе с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой «Владельческое управление» МНИИПУ Раиса Донская. Такая привычка, по ее мнению, позволит повысить продуктивность.

Обеденный перерыв — это свободное время сотрудника, которое он может использовать по своему усмотрению. Даже короткий сон в это время способствует восстановлению энергии, снижению ошибок и повышению концентрации, — подчеркнула Донская.

Во многих офисах до сих пор нет оборудованных зон отдыха, что вынуждает сотрудников дремать прямо на рабочих местах — такой перерыв сложно назвать полноценным. Однако прогрессивные компании уже начали создавать специальные релакс-пространства, и такой подход заслуживает одобрения, заключила эксперт.

Ранее психолог Елена Голубович-Красавцева посоветовала на работе перестать тратить силы на выполнение чужих требований. Это поможет предотвратить эмоциональное выгорание. По ее словам, многие люди путают постоянную занятость с продуктивностью.