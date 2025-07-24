Психолог рассказала, как побороть женские страхи Психолог Морозова заявила, что женщина должна прислушаться к себе

Страх одиночества у женщины можно побороть, если прислушаться к себе, заявила психолог, регрессолог, эксперт по психосоматическим расстройствам Ольга Морозова. По ее словам, которые передает «Вечерняя Москва», некоторые женщины боятся быть одни лишь потому, что не знают себя.

Вам должно быть хорошо в контакте с собой, потому что отношения с партнером созданы не для того, чтобы закрывать ими свои внутренние «дыры», а для счастья, — говорит Морозова.

Также специалист советует позволить себе быть несовершенной, отпустить контроль и делать паузы. Важно научиться слушать внутренний заботливый голос, а не критикующий.

Морозова добавила, что нужно относиться к себе с добротой и рассматривать ошибки как часть пути и опыт. Она также порекомендовала женщинам научиться любить свое тело, потому что оно столько всего прошло вместе с вами.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее заявил, что многие молодые люди задумываются только о собственном благополучии, не интересуясь ценностями общества. Отсутствие чувства долга и несерьезное отношение к работе делают их ненадежными сотрудниками, добавил эксперт.