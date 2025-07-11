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11 июля 2025 в 14:27

Психолог рассказал, в чем главная проблема зумеров как работников

Психолог Рощин заявил, что у зумеров зачастую отсутствует чувство долга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие зумеры задумываются только о собственном благополучии, не интересуясь ценностями общества, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин. Отсутствие чувства долга и несерьезное отношение к работе делают их ненадежными сотрудниками, добавил эксперт.

Люди ориентированы только на себя, на свой собственный комфорт. Им совершенно чужды ценности общества, работодателя и так далее. Ходят на работу только из-за нужды, однако для них важно, чтобы такая нужда их минимально напрягала, — отметил Рощин.

Он подчеркнул, опираясь на опыт социологов, что представители современной молодежи могут спокойно уйти с рабочего места и больше не вернуться к своим обязанностям. По мнению психолога, зумеры, которых воспитывали в обществе потребления, хотят не работать, а только наслаждаться жизнью.

Психолог Сергей Ланг ранее заявил, что тренд на микропенсии среди зумеров появился из-за того, что молодежь не хочет строить карьеру. Он также подчеркнул, что новое поколение все чаще защищает свои личные границы и права.

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