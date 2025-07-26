Сильный толчок зафиксировали у берегов Индонезии

В Молуккском море у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземный толчок зафиксирован в 21:29 по времени UTC (00:29 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 152 километрах к северо-западу от города Тернате, в котором проживает более 100 тысяч человек. Очаг подземных движений залегал на глубине 60 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях, связанных с этим событием. Специалисты продолжают мониторинг ситуации для оценки возможных последствий.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля.

Кроме того, сразу два мощных землетрясения произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами. Краевое управление МЧС России уточнило, что магнитуда первого толчка составила 7, затем информировали о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.