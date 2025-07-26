Джонатан Рис-Майерс: взлеты и падения талантливого актера

Джонатан Рис-Майерс — ирландского происхождения, который прославился своей яркой игрой и разнообразием ролей в кино и на телевидении. Вы могли видеть его в образе Элвиса Пресли в одноименном биографическом сериале, известного короля Англии Генриха в исторической драме «Тюдоры» и, возможно, самого известного вампира Европы в сериале NBC «Дракула». В новом материале NEWS.ru изучим биографию ирландского актера Джонатана Рис-Майерса.

Детство в Корке

Биография Джонатана Рис-Майерса начинается с 27 июля 1977 года. Мальчик родился на юго-западе Ирландии, в городе Корк. Джонатан стал первенцем в семье фолк-музыканта Джона О'Киффа и его супруги Джеральдин Майерс.

Будущий актер учился в так называемой школе христианских братьев братьев. Учреждение носило название «Северный монастырь». По сути, это образовательный кампус. Рис-Майерс обучение не закончил — из-за регулярных прогулов его отчислили.

После неудачной попытки окончить школу Джонатан проводил много времени в бильярдных клубах. В одном из них, в коркском Victoria Sporting Club, его случайно заметили кастинг-директора, ищущие юных актеров для фильма «Война пуговиц».

Хотя в этот проект мальчика не взяли, специалисты порекомендовали юноше попробовать себя в актерстве — с этого момента начался путь Джонатана Рис-Майерса в качестве актера.

Первые роли и прорыв в "Тюдорах"

Молодой О'Киф взял себе сценический псевдоним Джонатан Рис-Майерс. Фамилия отца показалась ему скучной.

Первую роль актер Джонатан Рис-Майерс получает в 1994 году, в фильме «Человек, который не имел значения». Через два года он появился в фильме «Майкл Коллинз» в роли сторонника IRA, выступающего против соглашения снайпера, который убивает главного героя.

Следующая роль достается актеру Джонатану Рис-Майерсу еще через два года. На этот раз его увидели в образе Дэвида Боуи в «Бархатной золотой жиле». В кинокартине «Б. Обезьяна», созданной в 1998 году совместными усилиями кинематографистов Великобритании и США, он исполнил роль Бруно, мелкого вора и преступника. В 1999 году он появился в фильме «Наезд на дьявола», где сыграл психопата Бушваккера Питта Макесона. Также он сыграл принца-садиста Хирона в фильме «Тит».

Джонатан Рис-Майерс в фильме «Тюдоры» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

В 2000 году актер предстал в образе Стирпайка в телесериале «Горменгаст», который был показан на канале BBC. В 2002 году он воплотил на экране тренера женской футбольной команды в фильме «Играй, как Бекхэм». В 2004 году актёр принял участие в съемках фильма «Ярмарка тщеславия» вместе с Риз Уизерспун. Также в 2004 году он сыграл роль Кассандра в фильме Оливера Стоуна «Александр».

Настоящим прорывом в карьере Джонатана Рис-Майерса стало участие в проекте «Тюдоры» в роли Генриха VIII. Актер был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионной драме в 2007 году за этот образ.

Борьба с алкогольной зависимостью

В 2007 общественность узнала, что актер Джонатан Рис-Майерс прошел курс лечения от алкогольной зависимости. Через два года после этой новости мужчина был арестован французской полицией в Париже по обвинению в нападении на работника зала ожидания в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

Еще через год с актером приключилась похожая история. На этот раз мужчину обвинили в том, что он оскорбил работников авиакомпании United Airlines. Причина — отказ в доступе в зону посадки из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения в зале ожидания для пассажиров первого класса. Конфликт разрешился неприятной для Джонатана новостью — авиакомпания запретила актеру пользоваться ее услугами. Случившееся вновь подтолкнуло актера пройти курс лечения.

В 2018 году во время полета он нарушил свою клятву трезвости, что привело к ссоре с супругой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом инциденте Рис-Майерс рассказал в интервью Ларри Кингу в том же году. Актер отметил, что ему не стоило выпивать, так как это противоречит его принципам.

Личная жизнь

В 2016 году актер женился на Маре Лейн, с которой встречался с начала 2013 года. Брак не продержался и десяти лет. По данным на январь 2025 года, Мара и Джонатан Рис-Майерс больше не вместе, но продолжают вместе воспитывать сына Вульфа Риза Майерса, который родился в декабре 2016 года.

Последние проекты

После триумфальной роли в «Тюдорах» Майерс продолжил актерскую карьеру. Так, в 2020 году он сыграл в ленте «Край света», биографическом фильме о британском исследователе сэре Джеймсе Бруке, а также исполнил главную роль в фильме «Американские ночи».

В 2022 году в его фильмографии появились картины «Хороший сосед» и «Как жена». А в 2023 году он снялся в триллере «Тревога» с Рашель Голдинг. В настоящее время Джонатан Рис-Майер продолжает работу над несколькими проектами. Например, в этом году на экраны должна выйти комедия с его участием.