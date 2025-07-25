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25 июля 2025 в 04:15

Психолог назвала неприятные побочные эффекты СДВГ

Психолог Орехова: для людей с СДВГ характерно выгорание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неочевидным побочным эффектом синдрома дефицита внимания и гиперактивности является склонность к выгоранию, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. Она объяснила, что к этому приводит тяга к достижениям и гиперфокус на определенной теме.

Но нельзя не принимать во внимание, что такие сильные стороны СДВГ, как нестандартное мышление, достигаторство и так называемый «гиперфокус» — способность быстро погружаться в интересующую тему — зачастую сопровождаются не самыми приятными побочными эффектами. Это частая невозможность концентрироваться, склонность к прокрастинации, эмоциональная нестабильность, выгорание, принятие необдуманных решений, — сказала Орехова.

По ее словам, люди с СДВГ в три раза чаще открывают свой бизнес, однако нет данных об успешности подобных предприятий. Орехова уточнила, что среди влиятельных мировых бизнесменов часто встречаются персоны с СДВГ, например Ричард Брэнсон и Илон Маск, однако такого успеха добиваются немногие. Поэтому, отметила психолог, синдром нельзя однозначно назвать суперсилой, которая превращает человека в успешного предпринимателя.

Что делать, чтобы синдром стал суперсилой? Полагаться на команду и делегировать те действия, которые сложно даются самому. Работать с помогающими практиками, такими как бизнес-коучи и психологи, чтобы поддержать себя, — добавила Орехова.

Ранее клинический психолог Вениамин Чуб заявил, что хроническое откладывание дел может быть симптомом депрессии, тревожного расстройства или СДВГ. По его словам, если прокрастинация не дает человеку спокойно жить, лучше обратиться к специалисту.

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