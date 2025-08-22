Родные заявили о психрасстройстве у экс-чиновника МВД из-за уголовного дела Экс-замглавы МВД по миграции Тахтаулов пожаловался на психическое расстройство

Родные бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова заявили, что из-за уголовного преследования у него развилось психическое расстройство, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Однако проверка показала, что за годы службы никаких отклонений у него не выявляли.

Ссылка представителя Инюкиной Т. А. возникшее у Тахтаулова Д. Ю. заболевание психики в процессе расследования уголовного дела несостоятельна, поскольку в период с 2002 по 2021 годы Тахтаулов Д. Ю. ежегодно проходил профилактический медосмотр <…> каких-либо отклонений не выявлено, — сказано в документах.

Данные о болезни родственники приводили в ходе дела по иску замгенпрокурора об изъятии имущества Тахтаулова и его близких. В доход государства тогда ушли четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилой дом.

В материалах уточняется, что Тахтаулов регистрировал имущество на себя и подставных лиц — родственников и доверенных, чтобы скрыть его от контролирующих органов и избежать декларирования.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В иске речь идет о недвижимости и активах, которые приобретались на неподтвержденные доходы.