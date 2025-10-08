Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:53

Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров

В Индии у геймеров обнаружили психическое расстройство из-за страха слежки ИИ

Фото: Soumyabrata Roy/Global Look Press

Врачи из сети многопрофильных больниц Apollo в Индии зафиксировали редкий случай коллективного бреда среди людей, которые общались исключительно через интернет, передает Consortium Psychiatriсum. У пациентов сформировались параноидальные идеи о слежке ИИ.

Согласно исследованию, три молодых человека из разных городов Западной Бенгалии стали пациентами психиатров. В течение трех лет они ежедневно проводили время за онлайн-играми, что привело к формированию у них общего бреда преследования. Им начало казаться, что различные организации следят за ними с помощью искусственного интеллекта, стремясь выявить их уязвимые места и предсказать их действия и намерения.

Мужчина, который стал «источником» бредовых мыслей, первым обратился за помощью. Врачи связались с его игровыми друзьями и провели необходимые обследования. Всем троим был поставлен диагноз — индуцированное бредовое расстройство, известное как folie à trois, или безумие троих.

Пациентам назначили антипсихотики и ограничили интернет-общение. Через два-три месяца все трое отметили улучшение состояния.

Ранее в Свердловской области отец убил своего сына-геймера во время ссоры. Суд признал действия мужчины превышением самообороны и назначил ему наказание в виде ограничения свободы.

геймеры
игры
психические расстройства
слежка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
В России существенно изменили одну квоту для мигрантов
В Госдуме рассказали, как планируют решить проблему дефицита врачей
Россия предложила провести совместные учения прикаспийских государств
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.