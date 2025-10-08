Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров

Врачи из сети многопрофильных больниц Apollo в Индии зафиксировали редкий случай коллективного бреда среди людей, которые общались исключительно через интернет, передает Consortium Psychiatriсum. У пациентов сформировались параноидальные идеи о слежке ИИ.

Согласно исследованию, три молодых человека из разных городов Западной Бенгалии стали пациентами психиатров. В течение трех лет они ежедневно проводили время за онлайн-играми, что привело к формированию у них общего бреда преследования. Им начало казаться, что различные организации следят за ними с помощью искусственного интеллекта, стремясь выявить их уязвимые места и предсказать их действия и намерения.

Мужчина, который стал «источником» бредовых мыслей, первым обратился за помощью. Врачи связались с его игровыми друзьями и провели необходимые обследования. Всем троим был поставлен диагноз — индуцированное бредовое расстройство, известное как folie à trois, или безумие троих.

Пациентам назначили антипсихотики и ограничили интернет-общение. Через два-три месяца все трое отметили улучшение состояния.

