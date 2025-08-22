Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить Психолог Наринская: дружить можно с коллегами, разделяющими рабочее и личное

Дружить можно с коллегами, разделяющими рабочее и личное, рассказала психолог Лерона Наринская. По ее словам, переданным «МК в Калининграде», такие люди способны уважать личное пространство и не пользуются чужим доверием во вред.

Она добавила, что, когда дружба становится слишком близкой, могут возникнуть трудности с объективностью. Появляется риск проявления фаворитизма, увеличивается количество сплетен, а личные отношения начинают мешать профессиональной сфере. Если друзья поссорятся, это может негативно сказаться не только на личных отношениях, но и на рабочем взаимодействии.

Ранее психолог Анна Сухова заявила, что романтические отношения с коллегами могут отвлечь от рабочих задач, а также снизить степень концентрации и продуктивности. Кроме того, по ее мнению, служебный роман может негативно повлиять на рабочие отношения и атмосферу в коллективе.