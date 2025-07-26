Пособница Эпштейна дала показания генпрокурору США

Сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная за торговлю несовершеннолетними, на повторном допросе с заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем ответила на все вопросы, касающиеся около 100 человек, о чем сообщил New York Post ее адвокат Дэвид Маркус. Он подчеркнул, что его подзащитная не просила помилования.

Она ответила буквально на каждый вопрос. Не было отказов говорить о ком-либо из тех, о ком спрашивали. Ей задали вопросы примерно о 100 разных лицах, и она ответила обо всех, — рассказал адвокат журналистам.

Маркус добавил, что далее планируется подача апелляции в Верховный суд США. По его словам, власти в рамках сделки с Эпштейном во Флориде обещали, что не будут расследовать потенциальных сообщников.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за активного освещения событий вокруг дела Джеффри Эпштейна. Американский лидер возмущен происходящим, поскольку, по его мнению, в настоящий момент есть куда более важные темы для обсуждения.