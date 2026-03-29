Google определил номер администрации Белого дома как «Остров Эпштейна»

Пользователи Android столкнулись с необычной ситуацией: при звонках на Белый дом на экране телефонов Pixel появлялось название «Остров Эпштейна», передает Washington Post. Ошибка затронула только определенные устройства и была связана с ложной правкой в Google Maps.

В компании подчеркнули, что внесенные изменения были отменены, а пользователь, ответственный за правку, лишился возможности делать новые корректировки. В Белом доме уточнили, что отображаемое имя не имеет отношения к системам администрации и не отражает официальной информации.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта.

До этого бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.