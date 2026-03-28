28 марта 2026 в 08:14

Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном

The Guardian: экс-глава агентства Next Management тесно общалась с Эпштейном

Бывший руководитель агентства по поиску талантов Фейт Кейтс имела более тесные связи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, чем предполагалось, сообщает The Guardian. По информации издания, до ноября 2025 года Кейтс возглавляла агентство Next Management, которое представляло таких знаменитостей, как Алекса Чанг, Милла Йовович и Билли Айлиш.

Эту должность она занимала на протяжении десятилетий с момента основания компании. Отмечается, что Кейтс тихо ушла в отставку всего за несколько недель до публикации первых крупных документов по делу Эпштейна. Из электронных писем следует, что женщина тайно обращалась к финансисту за деловыми советами и обсуждала с ним многомиллионные займы.

Выяснилось, что Кейтс предложила свою поддержку и «безусловную» дружбу после того, как в 2009 году Эпштейна впервые осудили за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Она продолжала отправлять ему дружеские письма за несколько недель до того, как его снова арестовали в 2019 году. За почти 40 лет их отношений Кейтс познакомила Эпштейна со многими своими моделями.

