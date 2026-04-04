Город-спутник Запорожской АЭС атакован украинскими беспилотниками

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС — Энергодару. Один из дронов попал в вышку сотовой связи, другой — в жилой дом, повредив квартиры на втором этаже, рассказал о последствиях нападения в своих социальных сетях мэр города Максим Пухов.

Один из FPV-дронов атаковал вышку сотовой связи в 1-м микрорайоне. Второй ударил в жилой дом на Казацкой, 17, повредив жилые помещения на втором этаже, — уточнил градоначальник.

Информацию также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что удары по энергооборудованию привели к отключению света в южной части региона.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся, — сообщил Балицкий.

Запорожская АЭС находится под контролем России, ее реакторы остановлены из соображений безопасности. Станция обслуживается резервными линиями, обеспечивающими энергией саму АЭС и прилегающие территории. Гендиректор МАГАТЭ неоднократно призывал прекратить атаки на энергоинфраструктуру города.

Ранее стало известно, что рссийские средства противовоздушной обороны в пятницу, 3 апреля, за четыре часа ликвидировали 40 украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской областями и Крымом. В Минобороны РФ уточнили, что все беспилотники перехвачены дежурными силами ПВО.