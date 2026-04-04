Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 01:15

Город-спутник Запорожской АЭС атакован украинскими беспилотниками

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ атаковали город с помощью беспилотников

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС — Энергодару. Один из дронов попал в вышку сотовой связи, другой — в жилой дом, повредив квартиры на втором этаже, рассказал о последствиях нападения в своих социальных сетях мэр города Максим Пухов.

Один из FPV-дронов атаковал вышку сотовой связи в 1-м микрорайоне. Второй ударил в жилой дом на Казацкой, 17, повредив жилые помещения на втором этаже, — уточнил градоначальник.

Информацию также подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что удары по энергооборудованию привели к отключению света в южной части региона.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся, — сообщил Балицкий.

Запорожская АЭС находится под контролем России, ее реакторы остановлены из соображений безопасности. Станция обслуживается резервными линиями, обеспечивающими энергией саму АЭС и прилегающие территории. Гендиректор МАГАТЭ неоднократно призывал прекратить атаки на энергоинфраструктуру города.

Ранее стало известно, что рссийские средства противовоздушной обороны в пятницу, 3 апреля, за четыре часа ликвидировали 40 украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской областями и Крымом. В Минобороны РФ уточнили, что все беспилотники перехвачены дежурными силами ПВО.

Регионы
Энергодар
Запорожская АЭС
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.