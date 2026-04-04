Карьера, развод после 20 лет брака, Шелест: как сейчас живет Антон Комолов

Известный российский радио- и телеведущий развлекательных программ Антон Комолов 4 апреля отмечает 50-летний юбилей. Как сложились личная жизнь и карьера звезды?

Биография и карьера Антона Комолова

Антон Комолов родился в 1976 году в Москве. Его мама была филологом, а отец — инженером. Антон планировал пойти по стопам отца, однако наибольшее влияние на него оказала мама. В их квартире была большая библиотека, и каждый вечер перед сном Антону читали вслух.

Учителя ценили любовь Комолова к книгам, но для него это было хобби. В семь лет он поступил в физико-математический лицей и готовился к поступлению в МГТУ имени Баумана. Родители не давили на него в учебе, и он увлекался баскетболом в школе, а в университете — КВН. Именно участие в КВН придало ему уверенность, которая позже помогла найти первую работу на радио, а не по профессии.

Комолов признавался, что стипендия была крошечной, и денег на жизнь не хватало. Главной мотивацией найти работу стала любовь. Ему понравилась девушка, а средств не хватало даже на хот-дог. Так он оказался на радио «Максимум». Несколько лет работал корреспондентом, затем получил утреннее шоу на «Радио классика». В нулевых сотрудничал с «Европа Плюс» и «Хит-FM». Настоящую популярность принесла программа «Бодрое утро» на телевидении.

Тандем Антона Комолова с Ольгой Шелест

В шоу «Бодрое утро» Комолов нашел идеальную напарницу — Ольгу Шелест, их дуэт зрители называли «сложившимся на небесах». В эфире ведущие наслаждались полной свободой творчества. В отличие от дикторов советского телевидения, которые строго следовали правилам, Комолов и Шелест активно двигались по студии, шутили и экспериментировали с образами. Поклонники их пары росли в геометрической прогрессии.

Многие считали, что их связывают не только рабочие отношения — их часто называли самой веселой парой на телевидении. Сами ведущие лишь усиливали интерес, шутливо обсуждая эту тему в интервью.

При этом Антон неоднократно подчеркивал: их связывают многолетние дружеские отношения, а не романтические чувства. Более того, у каждого из них уже были пары до того, как они начали тесно общаться. Со временем их дружба переросла в дружбу семьями.

Как сложилась личная жизнь Антона Комолова

Антон повстречал свою будущую супругу Владлену во время отпуска. Их курортное знакомство переросло в глубокие чувства, и вскоре они начали совместное проживание. Позднее пара официально оформила свои отношения.

Их союз длился около 20 лет. Владлена не только была рядом, но и активно участвовала в его карьере. Она работала концертным директором и помогала готовить сценарии.

В семье появился сын. Но в 2017 году пошли слухи о разрыве. Антон молчал, но в интернете появились фото с другой женщиной — Ольгой Мартыновой. Эти снимки стали причиной обсуждений.

Ни он, ни его бывшая супруга ситуацию публично так и не разобрали.

Сейчас Комолов предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Известно лишь, что он сейчас счастлив, но имя своей возлюбленной не раскрывает. Он считает, что личная жизнь не должна быть предметом обсуждения.

Где сейчас Антон Комолов

В настоящее время Аетомолов по-прежнему успешен в профессиональной сфере, он работает на российском радио, иногда появляется на телевидении и проводит частные мероприятия. Раньше корпоративы ему не нравились, но со временем он стал воспринимать их как отдельный формат работы.

С 2011 года он сотрудничает с «Европой Плюс». В последние годы он ведет эфиры в рамках проекта «РАШ — РадиоАктивное Шоу» вместе с коллегами.

Он также активно ведет блог, записывает подкасты и делится размышлениями на различные темы.

