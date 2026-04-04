04 апреля 2026 в 02:34

В России впервые за 11 лет «улучшат» этиловый спирт

Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Росстандарт впервые с 2015 года принял новый государственный стандарт на этиловый спирт. Документ вступит в силу 15 апреля 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на содержание документа.

ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, а также режимами его переработки, пояснили в Росстандарте.

Сначала ГОСТ вводит определение спирта, указывая, что это — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а температура самовоспламенения — не менее 404 градусов.

Новый стандарт впервые устанавливает требования к сырью для производства спирта. Им может быть только российское зерно.

Документ также разделяет спирт на две категории: «Классический» и «Ультра». Спирт «Классический» производят из пшеницы или ржи. Также допускается их смесь. Доля этилового спирта в нем должна быть не менее 96%.

Для спирта «Ультра» разрешено использовать пшеницу, рожь, ячмень и полбу. Эти культуры можно смешивать в разных пропорциях. Минимальная доля этилового спирта в «Ультра» выше — от 96,3%.

Кроме того, в спирте «Ультра» минимизировано содержание метанола. Это наиболее токсичная примесь. Для ее снижения вводятся строгие требования к переработке зерна на всех этапах производства, включая брагоректификацию.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на производство туалетной бумаги введут в России с 1 июня. Стандарт также будет распространяться на бумажные полотенца, скатерти и другие предметы бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Общество
росстандарт
ГОСТ
спирт
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

