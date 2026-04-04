В России впервые за 11 лет «улучшат» этиловый спирт

Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт

Росстандарт впервые с 2015 года принял новый государственный стандарт на этиловый спирт. Документ вступит в силу 15 апреля 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на содержание документа.

ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, а также режимами его переработки, пояснили в Росстандарте.

Сначала ГОСТ вводит определение спирта, указывая, что это — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а температура самовоспламенения — не менее 404 градусов.

Новый стандарт впервые устанавливает требования к сырью для производства спирта. Им может быть только российское зерно.

Документ также разделяет спирт на две категории: «Классический» и «Ультра». Спирт «Классический» производят из пшеницы или ржи. Также допускается их смесь. Доля этилового спирта в нем должна быть не менее 96%.

Для спирта «Ультра» разрешено использовать пшеницу, рожь, ячмень и полбу. Эти культуры можно смешивать в разных пропорциях. Минимальная доля этилового спирта в «Ультра» выше — от 96,3%.

Кроме того, в спирте «Ультра» минимизировано содержание метанола. Это наиболее токсичная примесь. Для ее снижения вводятся строгие требования к переработке зерна на всех этапах производства, включая брагоректификацию.

