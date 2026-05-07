Эти булочки с повидлом — машина времени в детство. Готовлю по ГОСТу, получается нежнее, чем в школьной столовой

Минимум доступных продуктов и максимум вкуса — это про них. Булочки с повидлом из дрожжевого теста получаются настолько мягкими, что тают во рту. Никакой магазинный торт не сравнится с этим домашним чудом, которое требует лишь немного терпения и любви.

Что понадобится

Тесто: мука — 500 г, молоко — 250 мл, масло сливочное — 80 г, сахар — 100 г, яйца — 1 шт., дрожжи сухие — 7 г, соль — 1/2 ч. л., повидло (густое) — 200 г, штрейзель: мука — 50 г, сахар — 30 г, масло сливочное — 30 г, для смазки: желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Как готовлю

Молоко подогреваю до 35–37 °C, вливаю в миску, добавляю сахар и дрожжи, оставляю на 20 минут до пены. Добавляю соль, просеянную муку, вымешиваю 10 минут. Вливаю растопленное масло, вымешиваю. Накрываю пленкой, ставлю в тепло на 1 час.

Тесто делю на 10 частей, скругляю, оставляю на 15 минут под полотенцем. Каждую раскатываю в овал, на одну половину кладу повидло, отступая 2 см от края, складываю, скрепляю края. Выкладываю на пергамент, оставляю на 15 минут.

Штрейзель: муку с сахаром смешиваю, добавляю нарезанное масло, перетираю в крошку. Желток взбиваю с молоком, смазываю булочки, посыпаю штрейзелем. Выпекаю при 200 °C 20–25 минут. Остужаю на решетке.