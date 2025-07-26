Знание русского языка, а не языка угроз и шантажа, может быть, позволит деятелям НАТО наконец понять слова президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Путин не раз говорил, что не собирается нападать на страны Альянса, однако не был услышан.

Изучение иностранных языков — полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла, а все эти страшилки призваны лишь отвлечь население Европы от плачевного состояния экономики стран ЕС, — констатировал Патрушев.

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который пригрозил европейским странам-членам Альянса: если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. Кроме того, генсек упоминал, что странам объединения необходимо нарастить оборонные бюджеты, так как уже якобы через три — семь лет РФ может атаковать Альянс.

Ранее Патрушев рассказал, что у границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО. Данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий организации.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассудил, что попытки объяснить входящим в Североатлантический альянс государствам, что Москва не имеет планов по нападению на них, сейчас являются напрасным трудом.