В деле Тимура Иванова появились новые подробности

Бенефициар иностранных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Андрей Захаров арестован заочно по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, говорится в материалах дела. Уточняется, что новый фигурант объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск, — указано в документах.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам адвоката экс-замглавы Минобороны, защита обжалует это решение суда.

Кроме того, известно, что Тимуру Иванову будут предъявлены новые обвинения еще по двум статьям. Отмечается, что они связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.

Иванов, занимавшийся курированием военно-строительного комплекса оборонного ведомства, обвиняется в получении взяток совместно с предпринимателем Сергеем Бородиным. Бизнесмен признал вину и пошел на сделку со следствием, но экс-замминистра продолжает настаивать на своей невиновности.