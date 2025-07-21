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21 июля 2025 в 14:27

Экс-замглавы Минобороны России готовятся предъявить новые обвинения

СК намерен предъявить новые обвинения экс-замглавы Минобороны России Иванову

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову будут предъявлены новые обвинения еще по двум статьям, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Отмечается, что они связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.

Следственный комитет РФ готовится предъявить Тимуру Иванову два новых обвинения в рамках возбужденного в его отношении нового уголовного дела этой весной, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам адвоката экс-замглавы Минобороны, защита обжалует это решение суда.

Иванов, занимавшийся курированием военно-строительного комплекса оборонного ведомства, обвиняется в получении взяток на сумму более 1 млрд рублей совместно с предпринимателем Сергеем Бородиным. Бизнесмен признал вину и пошел на сделку со следствием, но экс-замминистра продолжает настаивать на своей невиновности.

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