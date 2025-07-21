Экс-замглавы Минобороны России готовятся предъявить новые обвинения

Бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову будут предъявлены новые обвинения еще по двум статьям, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Отмечается, что они связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.

Следственный комитет РФ готовится предъявить Тимуру Иванову два новых обвинения в рамках возбужденного в его отношении нового уголовного дела этой весной, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам адвоката экс-замглавы Минобороны, защита обжалует это решение суда.

Иванов, занимавшийся курированием военно-строительного комплекса оборонного ведомства, обвиняется в получении взяток на сумму более 1 млрд рублей совместно с предпринимателем Сергеем Бородиным. Бизнесмен признал вину и пошел на сделку со следствием, но экс-замминистра продолжает настаивать на своей невиновности.