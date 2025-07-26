В ГД предложили создать правила примыкания СНТ к населенным пунктам Депутаты СРЗП захотели сформировать нормы присоединения СНТ к населенным пунктам

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину с предложением установить единые федеральные правила присоединения садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к населенным пунктам, передает РИА Новости. В документе говорится, что это даст жителям СНТ дополнительные права.

На свои деньги они (жители СНТ. — прим.NEWS.ru) отстраивают полноценные населенные пункты, регулярно платят налог на недвижимость в местные бюджеты, но при этом к близлежащим городам и поселкам садовые товарищества не имеют никакого отношения, — заметил один из авторов обращения, лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

Он пояснил, что в результате у граждан возникают сложности с важными вопросами. Например, с прокладкой газа, соцобслуживанием, ремонтом и строительством подъездных дорог.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что владельцам неиспользуемых земельных участков грозят штрафы и возможное изъятие собственности. С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии определения неиспользуемых земель, напомнил он.

Тем временем депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил NEWS.ru, что для перевода садоводческого товарищества в статус земель индивидуального жилищного строительства необходимо, чтобы его территория граничила с населенным пунктом. По его словам, многие садоводы ошибочно считают такой перевод универсальным решением всех проблем, включая конфликты с правлением и вопросы инфраструктуры.