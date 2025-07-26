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26 июля 2025 в 04:38

Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Эксперт РАНХиГС Подольская заявила, что самые высокие пенсии получают на Чукотке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области — это 38 658,45 рублей, 34 460,74 рублей и 34 253,16 рублей соответственно, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, разрыв связан с наличием районных коэффициентов.

Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 рублей, в Камчатском крае – 34 460,74 рублей, Магаданской области – 34 253,16 рублей, — отметила она.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что с 1 августа работающие пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий автоматически. Это коснется тех, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы, размер прибавки будет зависеть от количества накопленных пенсионных коэффициентов и их стоимости. При этом вся процедура пройдет автоматически — заявления подавать не нужно.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что работающие пенсионеры получат по 2,5–3 индивидуальных пенсионных коэффициента за 2024 год. Она подчеркнула, что в отличие от трудоспособного населения, для работающих пенсионеров установлены ограничения по начислению ИПК.

Чукотка
пенсии
Магаданская область
Камчатский край
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