В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на повышение пенсии с 1 августа

В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на повышение пенсии с 1 августа Депутат Чаплин: 1 августа работающих пенсионеров ждет индексация пенсий

Работающие пенсионеры с 1 августа текущего года получат автоматический перерасчет страховых пенсий, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, право на увеличение выплат имеют те, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

С 1 августа Социальный фонд РФ проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на увеличение выплат получат те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Главное преимущество новой системы — ее полная автоматизированность. Пенсионерам не нужно подавать заявления или посещать отделения фонда — все начисления произойдут без их участия. Это серьезное упрощение процедуры, которое избавит людей от лишних хлопот, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что размер прибавки будет зависеть от количества пенсионных коэффициентов и их стоимости. По его словам, максимально можно получить три коэффициента, что значительно увеличит ежемесячную выплату. При этом, депутат подчеркнул, что сумма напрямую связана с уровнем официальной зарплаты.

Размер прибавки для работающих пенсионеров с 1 августа будет индивидуальным и зависит от двух факторов: количества сформированных пенсионных коэффициентов и их стоимости. Максимально можно получить три коэффициента, что существенно увеличит ежемесячную выплату. При этом важно понимать, что сумма напрямую связана с уровнем официальной заработной платы, — пояснил Чаплин.

Также он добавил, что для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы предусмотрено значительное увеличение фиксированной выплаты — практически в два раза. Кроме того, по его словам, с этого года введены специальные надбавки за уход, которые также будут регулярно индексироваться.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что работающие пенсионеры получат по 2,5–3 индивидуальных пенсионных коэффициента за 2024 год. Она отметила, что в отличие от трудоспособного населения, для работающих пенсионеров установлены ограничения по начислению ИПК.