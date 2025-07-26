Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика

В ночь на 26 июля Вооруженные силы России пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 54 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Орловской области, два — над территорией Тульской области и один — над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны.